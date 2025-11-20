Düzce'den kısa kısa

Düzce Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün öğrencilere yönelik kültür gezileri devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şehrin tanıtımı noktasında kentin tarihi, doğal ve turistik alanlarının tanıtılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, kültür gezileri kapsamında Gümüşova Ortaokulunda eğitim gören 110 öğrenci, öğretmenleriyle Konuralp'te antik tiyatro bölgesini gezdiği kaydedilerek, öğrencilerin arkeologlar tarafından bölgenin tarihi başta olmak üzere tiyatro alanında çıkartılan eserlere dair bilgilendirildiği, çalışmaları incelediği bildirildi.

- 19 Mayıs Spor Kampüsü'nün temeli atıldı

Düzce Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Kiremitocağı Mahallesi’nde inşa edilecek 1110 metrekare kapalı alana sahip 19 Mayıs Spor Kampüsü'nün temeli atıldı.

Programda konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, kamu hizmetleri içerisinde spor, kültür ve sanatın sanayi kadar kıymetli ve anlamlı olduğunu söyledi.

Naim Süleymanoğlu'nun 1980'li yıllarda herkesi gururlandırdığını belirten Aslan, "Çünkü çok az alanda uluslararası başarı elde eder durumdaydık. Gelinen noktada gerek takım sporlarında gerekse de bireysel sporlarda şanlı Türk bayrağımızı gururla dalgalandıran birçok spor branşına artık Türkiye'nin sahip olduğu bir durum oldu" diye konuştu.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de projenin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Şehirde her gün ya temel atıyoruz ya da açılış gerçekleştiriyoruz. Burası Düzce'nin merkezinde yer alan aynı zamanda Nurettin Zafer Stadı'nın ve 18 Temmuz Spor Salonu'nun taşınacağı alandır. Şehrin bütünlüğü açısından bu bölgeyi spor alanı olarak planladık. Adını da 19 Mayıs Spor Kampüsü adını verdik." şeklinde konuştu.

Duanın ardından temel atımına başlanın merkezin gelecek yıl ekim ayında hizmete açılması planlanıyor.