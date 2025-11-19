Düzce'de panelvanın çarptığı 75 yaşındaki yaya öldü
Düzce'de panelvanın çarptığı 75 yaşındaki yaya hayatını kaybetti.
Düzce'de panelvanın çarptığı 75 yaşındaki yaya hayatını kaybetti.
D-100 Karayolu Gökçe Köy Hacı Dayı Kavşağı'nda mevkisinde, H.K. idaresindeki 16 AGE 460 plakalı panelvan, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Akdeniz'e (75) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Araç sürücü H.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kazada hayatını kaybeden Emine Akdeniz'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.