Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de panelvanın çarptığı 75 yaşındaki yaya öldü

        Düzce'de panelvanın çarptığı 75 yaşındaki yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 21:35 Güncelleme: 19.11.2025 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de panelvanın çarptığı 75 yaşındaki yaya öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de panelvanın çarptığı 75 yaşındaki yaya hayatını kaybetti.

        D-100 Karayolu Gökçe Köy Hacı Dayı Kavşağı'nda mevkisinde, H.K. idaresindeki 16 AGE 460 plakalı panelvan, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Akdeniz'e (75) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Araç sürücü H.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Kazada hayatını kaybeden Emine Akdeniz'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        "Can acıtan beraberlik"
        "Can acıtan beraberlik"
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Düzce'de şüpheli çanta paniği
        Düzce'de şüpheli çanta paniği
        İşbirliği içinde olacaklar
        İşbirliği içinde olacaklar
        Düzce Üniversitesinde "İçinde Bir Şey" sergisi açıldı
        Düzce Üniversitesinde "İçinde Bir Şey" sergisi açıldı
        Yeni dünyada iletişim kongresi Gölyaka MYO öğrencileri uluslararası kongrey...
        Yeni dünyada iletişim kongresi Gölyaka MYO öğrencileri uluslararası kongrey...
        Öğrenciler tarihi dokuyu hayranlıkla inceledi
        Öğrenciler tarihi dokuyu hayranlıkla inceledi