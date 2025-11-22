Düzce'de görme engelli öğretmen için sürpriz etkinlik

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde görev yapan görme engelli öğretmen için sürpriz etkinlik düzenlendi.

Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kaynaşlı İlkokulu'nda görev yapan görme engelli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Sabri Ergin için öğrencileri ve ailesiyle duygu dolu 24 Kasım Öğretmenler Günü sürprizi hazırladı.

Diyabete bağlı olarak yaklaşık 12 yıl önce görme yetisini kaybeden 56 yaşındaki öğretmenin annesi Ayşe, babası Fikret, kardeşleri Hasan, Fatma, Nurses ve yengesi Habibe ile eşi Aysel Ergin, dersin işleneceği sınıfta yerlerini aldı.

Hiçbir şeyden haberi olmadan sınıfa giren Sabri Ergin, öğrencilerini selamlayarak her zaman olduğu gibi onlarla ilahi söyledi.

Öğrencilerin, "Öğretmen olmaya nasıl karar verdiniz?" sorusu üzerine konuşmaya başlayan Ergin, "Çocuklar, geçen haftalarda imanın şartlarını işliyorduk. En son kadere imana geldik. İşte cevap orada. Benim niyetim kaymakam olmaktı. Annemle babam ise imam olmamı istiyordu. Ama Rabbim beni aldı, size öğretmen yaptı. Kader budur çocuklar. Bazen bizim istediklerimiz olmaz. Rabbim, 'Sen Nihal'e, Mustafa Kemal'e öğretmen olacaksın.' dedi." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine öğrenciler hep bir ağızdan, "İyi ki bizim öğretmenimizsiniz." dedi.

Ergin, sözlerine devam edeceği sırada arka sıralardan annesi Ayşe Ergin'in "İyi ki öğretmen oldun oğlum, seninle gurur duyuyorum." sözlerini duyunca şaşırdı.

Ardından baba Fikret Ergin de "Seninle gurur duyuyorum, ne güzel öğretmen oldun." diyerek oğluna seslendi. Kardeşleri de "Seni bizim ailemize nasip eden Rabbime binlerce şükür olsun. Öğretmenler Günün kutlu olsun. İyi ki bizim ağabeyimizsin." diyerek duygularını dile getirdi.

Eşi Aysel Ergin ise "Öğretmenler Günün kutlu olsun. Senin gibi bir eşe sahip olduğum için gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Duyduğu her sesle şaşkınlığı artan Sabri Ergin, ailesine sarılarak "Hoş geldiniz." dedi. Bu sırada Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli, çiçek ve pastayla sınıfa girerek Ergin'in Öğretmenler Günü'nü kutladı. Gözyaşlarını tutamayan Ergin, "Çok duygulandım. Bunu kim hazırladı? Kim yaptı?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.