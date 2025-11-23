Düzce'den kısa kısa

Etkinlikte konuşan İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, "Çocuklarımız bu etkinlik sayesinde, çevre ve orman sevgisiyle büyüyüp her zaman fidan dikme ve çevreyi koruma bilinciyle yaşayacaktır." ifadesini kullandı.

Çalışmalar kapsamında Fatih Mahallesi'nden Yazpınar Mahallesi'ne kadar olan güzergah asfaltla kaplandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.