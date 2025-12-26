Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de "Filistin'de Kadın Olmak" paneli düzenlendi

        Düzce'de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'un katılımıyla "Filistin'de Kadın Olmak" paneli yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 20:04 Güncelleme: 26.12.2025 - 20:04
        Düzce'de "Filistin'de Kadın Olmak" paneli düzenlendi
        Düzce'de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'un katılımıyla "Filistin'de Kadın Olmak" paneli yapıldı.

        Filistin meselesinin sadece siyasi gündem değil, uluslararası ve her şeyden önce insani bir sorumluluk olduğuna dikkati çekmek amacıyla Düzce Valiliği, Belediye ve Düzce Üniversitesince üniversite Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Filistin konusunda boykotun çok önemli olduğunu söyledi.

        Orta Doğu ve özellikle Filistin'de yaşanan soykırıma Batı ülkelerinden yükselen tepkinin İsrail'de alarm zillerinin çalmasına neden olduğunu belirten Oruç, "Batı'nın 'siz neden insan öldürüyorsunuz? Neden hastane bombalıyorsunuz? Neden çocuk öldürüyorsunuz? sorusu bile antisemitizm suçlamasına yol açtı." diye konuştu.

        Moderatörlüğünü Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın eşi Pınar Aslan'ın yaptığı panelde konuşmacı olan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de savaşın en çok kadın ve çocukları etkilediğini belirterek Filistin'de yaşanan savaşta ölen kadın ve çocuk sayılarını vererek durumun ciddiyetini anlattı.

        Vali Aslan da Filistin'de süregelen savaş ortamının bölge halkı ve özellikle kadınların hayatlarını her gün daha da güç hale getirdiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

