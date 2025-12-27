Habertürk
        Düzce Haberleri

        Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine tekrar izin verildi

        Kar yağışının etkili olduğu D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından ağır tonajlı araçların geçişine tekrar izin verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 23:51 Güncelleme: 27.12.2025 - 23:51
        Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine tekrar izin verildi
        Kar yağışının etkili olduğu D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından ağır tonajlı araçların geçişine tekrar izin verildi.

        İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

        Çift yönlü olarak ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Bolu Dağı'nda ekiplerin çalışmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü.

        Trafik ekipleri, Kaynaşlı mevkisinde ve Bolu tarafında oluşturulan kontrol noktalarında ulaşımın aksamaması için denetimlerini sürdürüyor.

