Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine tekrar izin verildi

Trafik ekipleri, Kaynaşlı mevkisinde ve Bolu tarafında oluşturulan kontrol noktalarında ulaşımın aksamaması için denetimlerini sürdürüyor.

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.