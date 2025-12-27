Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Trafik ekipleri, Bolu Dağı'nın Kaynaşlı mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için kontrol noktası oluşturdu.

