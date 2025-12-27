Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine müsaade edilmiyor.
Trafik ekipleri, Bolu Dağı'nın Kaynaşlı mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için kontrol noktası oluşturdu.
Ekiplerce yapılan kontrollerde, ağır tonajlı araçların Ankara istikametine gidişlerine izin verilmiyor.
Ağır tonajlı araçlar, yol güzergahlarında bulunan park alanlarına yönlendiriliyor.
Karayolları ekipleri bölgedeki tuzlama çalışması yapıyor.
