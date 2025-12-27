Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine müsaade edilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 19:21 Güncelleme: 27.12.2025 - 19:21
        Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor
        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine müsaade edilmiyor.

        Trafik ekipleri, Bolu Dağı'nın Kaynaşlı mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için kontrol noktası oluşturdu.

        Ekiplerce yapılan kontrollerde, ağır tonajlı araçların Ankara istikametine gidişlerine izin verilmiyor.

        Ağır tonajlı araçlar, yol güzergahlarında bulunan park alanlarına yönlendiriliyor.

        Karayolları ekipleri bölgedeki tuzlama çalışması yapıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

