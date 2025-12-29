Yalova'da şehit olan polis memuru Turgut Külünk'ün Düzce'deki babaevine Türk bayrağı asıldı

50 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Külünk için yarın Akçakoca Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenmesi bekleniyor.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak ve protokol üyeleri, eve gelerek anne Kevser ve baba Aydın Külünk'e başsağlığı dileklerini iletti.

