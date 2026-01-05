Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de çıkan yangında tek katlı köy evi kullanılamaz hale geldi

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde köy evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 22:18 Güncelleme: 05.01.2026 - 22:18
        Düzce'de çıkan yangında tek katlı köy evi kullanılamaz hale geldi
        Düzce'nin Yığılca ilçesinde köy evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Redifler Köyü Doğancılar Mahallesi’nde Mestan Durmaz’a ait olduğu öğrenilen tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Binadan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen Yığılca Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

        Soğutma çalışmalarının da tamamlandığı yangında, tek katlı evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

