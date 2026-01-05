Düzce'de birbiriyle bağlantılı uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı
Düzce'de birbiriyle bağlantılı düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Burhaniye Mahallesi'nde farklı zamanlarda birbiriyle bağlantılı 2 ayrı operasyon düzenledi.
Bir ev ve araca düzenlenen operasyon ile üst aramalarında 65 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 1566 uyuşturucu hap ve 1 gram kokain ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan P.B, İ.Y, T.G. ve Ö.Y. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
