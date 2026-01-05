Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de birbiriyle bağlantılı uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

        Düzce'de birbiriyle bağlantılı düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 22:24 Güncelleme: 05.01.2026 - 22:24
        Düzce'de birbiriyle bağlantılı uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı
        Düzce'de birbiriyle bağlantılı düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Burhaniye Mahallesi'nde farklı zamanlarda birbiriyle bağlantılı 2 ayrı operasyon düzenledi.

        Bir ev ve araca düzenlenen operasyon ile üst aramalarında 65 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 1566 uyuşturucu hap ve 1 gram kokain ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan P.B, İ.Y, T.G. ve Ö.Y. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

