Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Düzce'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Düzce'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 20:21 Güncelleme: 16.01.2026 - 20:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen "sanal devriye" çalışması kapsamında düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda sosyal medya hesapları takibe alınan G.Ç, M.L.K, A.B, K.A, Z.D, M.A, N.D, O.U. ve N.K. adliyeye sevk edildi.

        Hakim karşısına çıkan 9 zanlı, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

        14 Ocak Çarşamba günü yapılan operasyonda 9 zanlı yakalanmış ve ikametlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanılan 18 cep telefonu ile 7 gram esrar, 8 gram sentetik uyuşturucu ve 8 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Karne almaya giderken can verdi
        Karne almaya giderken can verdi
        16 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        16 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu

        Benzer Haberler

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
        Akçakoca'da sağanak ve fırtına etkili oldu: Dalgalar sahili dövdü
        Akçakoca'da sağanak ve fırtına etkili oldu: Dalgalar sahili dövdü
        "Vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine atanan Selçuk Aslan, Düzce'den uğur...
        "Vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine atanan Selçuk Aslan, Düzce'den uğur...
        Genç yaşta babasını kaybedince ömrünü kardeşlerine adadı; arıcılık yapıp he...
        Genç yaşta babasını kaybedince ömrünü kardeşlerine adadı; arıcılık yapıp he...
        TIR'ın dorsesindeki kasaların arkasında 14 kaçak göçmen yakalandı
        TIR'ın dorsesindeki kasaların arkasında 14 kaçak göçmen yakalandı
        Düzce'de tırın dorsesindeki meyve kasalarının arasına gizlenmiş 14 düzensiz...
        Düzce'de tırın dorsesindeki meyve kasalarının arasına gizlenmiş 14 düzensiz...