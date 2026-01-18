Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 22:22 Güncelleme: 18.01.2026 - 22:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Z.T. idaresindeki 81 AFP 233 plakalı otomobil ile M.Ö. yönetimindeki 34 RH 9369 plakalı otomobil, Gölyaka Yolu Üçyol mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.







        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Alanya'da Fener alayı!
        Alanya'da Fener alayı!
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
        Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
        Düzce'de kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü: 7 yaralı
        Düzce'de kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü: 7 yaralı
        Düzce'de kar yağışı etkili oluyor
        Düzce'de kar yağışı etkili oluyor
        Düzce'de kanala devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı
        Düzce'de kanala devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı
        Fındıklıaksu Muhtarı yanlış anlaşılmayı düzeltti Heyelan tehlikesi yaşayan...
        Fındıklıaksu Muhtarı yanlış anlaşılmayı düzeltti Heyelan tehlikesi yaşayan...
        Kapalı dükkandan çıkan dumanı fark etti, sanayi çarşısını kurtardı
        Kapalı dükkandan çıkan dumanı fark etti, sanayi çarşısını kurtardı