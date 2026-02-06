Habertürk
Habertürk
        Düzce Haberleri

        Düzce'de sentetik eczaları araçtan yol kenarına atan şüpheli gözaltına alındı

        Düzce'de uyuşturucu köpekleriyle yapılan yol kontrolünde yakalanacağını anlayan ve 724 sentetik eczanın bulunduğu poşeti yol kenarına atan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 22:07 Güncelleme: 06.02.2026 - 22:11
        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akçakoca Jandarma Trafik ekipleri, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Osmanca mevkisinde uyuşturucu köpeklerinin yer aldığı yol kontrol çalışması yürüttü.

        Bir aracın arama noktasına yaklaştığında yavaşladığını fark eden ekipler, köpekler eşliğinde aracın olduğu noktaya yöneldi.


        Yakalanacağını anlayan sürücü B.Ö, aracının camından yol kenarına poşet attı.

        Poşetin atıldığı bölgeye köpekler eşliğinde ulaşan ekipler, 13 kutu içerisine konulmuş 724 ecza ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

