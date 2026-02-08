Düzce'de kendisinden haber alınamayan kadın kayalıklarda ölü bulundu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan kadın, kayalıklarda ölü bulundu. İlçede Aşıklar Tepesi olarak bilinen Kale mevkisinde kadın kıyafetleri görenlerin ihbarıyla bölgeye AFAD, sahil güvenlik, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Falez bölgesinde ve denizde arama çalışması yapan ekipler, bir süre sonra kayalıklarda H.E'nin (33) cansız bedenine ulaştı. Yaklaşık 2 gündür eski eşinin kendisinden haber alamadığı öğrenilen H.E'nin cansız bedeni, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi adli tıp morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.