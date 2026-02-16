Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Gölyaka Muhtarlar Derneği Başkanlığına Hasan Demircan getirildi

        Gölyaka Muhtarlar Derneği Başkanlığına Hasan Demircan seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 16:52 Güncelleme: 16.02.2026 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gölyaka Muhtarlar Derneği Başkanlığına Hasan Demircan getirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gölyaka Muhtarlar Derneği Başkanlığına Hasan Demircan seçildi.

        Gölyaka Muhtarlar Derneğinin Olağan Genel Kurulu, Gölyaka Kültür Park Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

        Seçime tek aday olarak giren Demircan, oylama sonucu tüm oyları alarak başkanlığa seçildi.

        Demircan, "Seçim halkımıza hayırlı olsun, çalışmalarımıza ivme kazandırarak hizmetlerimizi hızlandıracağız. Şimdiye kadar hizmet eden eski dernek başkanlarımıza ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Genel kurula, ilçede görev yapan muhtarlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru!
        Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Sahibinden satılık Boeing 747
        Sahibinden satılık Boeing 747
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Uyarıya aldırış etmedi
        Uyarıya aldırış etmedi

        Benzer Haberler

        Aranan 93 kişi yakalandı 33'ü tutuklandı
        Aranan 93 kişi yakalandı 33'ü tutuklandı
        Düzce'de 2 bin 523 araca cezai işlem uygulandı
        Düzce'de 2 bin 523 araca cezai işlem uygulandı
        Cumayeri Esnaf ve Sanatkarlar Odasından anlamlı buluşma
        Cumayeri Esnaf ve Sanatkarlar Odasından anlamlı buluşma
        Düzce'de kuvvetli rüzgarda çatısı uçan okulda hasar tespit çalışması yapıld...
        Düzce'de kuvvetli rüzgarda çatısı uçan okulda hasar tespit çalışması yapıld...
        Osmanlı geleneği Zimem Defteri dijital ortama taşındı Alan el veren eli gör...
        Osmanlı geleneği Zimem Defteri dijital ortama taşındı Alan el veren eli gör...
        Elektronik atıklar çöpe değil, atık kumbarasına 9 noktaya elektronik atık k...
        Elektronik atıklar çöpe değil, atık kumbarasına 9 noktaya elektronik atık k...