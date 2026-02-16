Gölyaka Muhtarlar Derneği Başkanlığına Hasan Demircan getirildi

Gölyaka Muhtarlar Derneği Başkanlığına Hasan Demircan seçildi.



Gölyaka Muhtarlar Derneğinin Olağan Genel Kurulu, Gölyaka Kültür Park Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.



Seçime tek aday olarak giren Demircan, oylama sonucu tüm oyları alarak başkanlığa seçildi.



Demircan, "Seçim halkımıza hayırlı olsun, çalışmalarımıza ivme kazandırarak hizmetlerimizi hızlandıracağız. Şimdiye kadar hizmet eden eski dernek başkanlarımıza ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.



Genel kurula, ilçede görev yapan muhtarlar katıldı.

