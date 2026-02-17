Canlı
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 19:35 Güncelleme: 17.02.2026 - 19:35
        Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Çınar Caddesi'nde yürüyen Halim Ç'ye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş edildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, açılan ateş sonucu yaralanan Halim Ç'nin yere düşmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

