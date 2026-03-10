Canlı
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Düzce'de karbonmonoksit gazından etkilenen kadın öldü, babası ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı

        Düzce'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen kadın hayatını kaybetti, babası ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 12:08
        Düzce'de karbonmonoksit gazından etkilenen kadın öldü, babası ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı

        Düzce'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen kadın hayatını kaybetti, babası ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı.

        Merkeze bağlı Ozanlar Mahallesi'nde bir evde karbonmonoksit gazından etkilenme yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonucu bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personeli, evde hareketsiz halde bulunan Nevin G'nin (56) hayatını kaybettiğini belirledi. Nevin G'nin babası Muzaffer C. (81) ile 20 ve 30 yaşındaki 2 kızı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kadının cenazesi de savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, iki genç kadının ise bilinçlerinin açık olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

