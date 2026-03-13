Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Düzce Bilim Merkezi, 2 yılda 32 binden fazla teknoloji meraklısı öğrenciyi ağırladı

        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce Bilim Merkezi, faaliyetlerine başladığı 2024 yılından bu yana ağırladığı 32 bini aşkın öğrenciye bilim ve teknolojiyi sevdirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 11:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce Bilim Merkezi, 2 yılda 32 binden fazla teknoloji meraklısı öğrenciyi ağırladı

        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce Bilim Merkezi, faaliyetlerine başladığı 2024 yılından bu yana ağırladığı 32 bini aşkın öğrenciye bilim ve teknolojiyi sevdirdi.

        Düzce Belediyesinin girişimleri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle Mart 2024'te açılan merkez, gelecek nesilleri bilim ve teknoloji dünyasıyla tanıştırıyor.

        Belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere, kamu kurumlarının işbirliğiyle belirli periyotlarda merkezde ağırlanan çocuklar ve gençler, bilimin heyecan verici dünyasını deneyimleyerek keşfediyor.

        5 bin 600 metrekaresi kapalı olmak üzere, yaklaşık 8 bin metrekare alanda hizmet veren Düzce Bilim Merkezi, 2 yılda 32 bini aşkın bilim meraklısı öğrenciyi ağırladı.

        Türkiye'nin 12. büyük ölçekli bilim merkezi olarak Bolu, Zonguldak ve Sakarya başta olmak üzere, çevre illere de hizmet veren merkezin interaktif sergi alanında 60 farklı düzenek yer alıyor.

        Üst katında ayrı konseptlerde hazırlanan uzay ve havacılık, robotik ve kodlama, temel bilimler, tasarım, matematik ve keşif atölyelerinde haftanın her günü verilen ücretsiz eğitimlerle öğrencilere teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı sunuluyor.

        - "İnteraktif atölye çalışmalarıyla teorik bilgilerini pekiştiriyorlar"

        Bilim Merkezi Yönetici Yardımcısı ve Robotik Kodlama Eğitmeni Barış Çetin, AA muhabirine, 2024 Mart'ta ilk ziyaretçilerini kabul etmeye başlayan merkezde bilim ve toplumu bir araya getirdiklerini söyledi.

        Merkezin interaktif sergi salonu ve atölyeler olmak üzere iki ana bölümden oluştuğunu anlatan Çetin, "Sergi salonunda 60 düzeneğimiz var. Ziyaretçiler bu düzenekleri kullanarak bilim ve teknoloji dünyasını deneyimliyor. Yukarıda atölyelerimiz bulunuyor. Robotik ve kodlama, temel bilimler, tasarım, matematik, uzay ve havacılık ile keşif olmak üzere 6 atölyemiz mevcut. Atölyelerimiz randevu sistemiyle çalışıyor. Öğrenciler geldiklerinde daha önce okullarında görmüş oldukları ya da burada aldıkları teorik bilgileri uygulamaya geçiriyorlar." diye konuştu.

        Çetin, bilim meraklısı gençlerin ve çocukların hem Düzce'den hem de çevre illerden merkeze geldiğini anlatarak şöyle devam etti:

        "Açıldığımızdan bu yana 32 binden fazla öğrenci sergi salonumuza ve atölyelerimize ziyarette bulundular. Ağırladığımız öğrenciler ve ailelerinden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Düzce'de böyle bir yer olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Burada, başrolde kendilerinin olduğu interaktif etkinlikler düzenliyoruz. İnteraktif atölye çalışmalarıyla teorik bilgilerini pekiştiriyorlar. Burası büyük ölçekli bilim merkezi olarak geçiyor. Bolu, Zonguldak, Sakarya gibi çevre illerden de öğrencileri ağırlıyoruz. Merkezimiz öğrencilerin ufkunu açarak yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı oluyor."

        Düzce Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Elif Bayram, merkeze birçok kez geldiğini belirterek "Burada kapsamlı eğitimler veriyorlar. Çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Bilim ve teknolojiyi deneyimleyerek öğreniyoruz." dedi.

        Aynı okuldan 11. sınıf öğrencisi Tuana Sevgi de etkinliklerin aynı zamanda eğlenceli olduğunu dile getirerek "Zaten bilişim alanında okuduğumuz için deneyler yaparak öğreniyoruz. Buraya ilk geldiğimde de merak doluydum, heyecanlıydım açıkçası. Yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        WSJ yazdı: Trump İran'da kazanmak için savaşacak mı?
        WSJ yazdı: Trump İran'da kazanmak için savaşacak mı?
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Duruşma çıkışı kalbinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Duruşma çıkışı kalbinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı!
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Boşanma gerçekleşti"
        "Boşanma gerçekleşti"
        Yılın kadını seçildi
        Yılın kadını seçildi

        Benzer Haberler

        Çocuklarda koyu burun akıntısına dikkat
        Çocuklarda koyu burun akıntısına dikkat
        Öğrencilerden İstiklal Marşı'na anlamlı program
        Öğrencilerden İstiklal Marşı'na anlamlı program
        Düzce Belediye Başkanı Özlü'den "iş insanlarından para isteniyor" iddiaları...
        Düzce Belediye Başkanı Özlü'den "iş insanlarından para isteniyor" iddiaları...
        DTSO iftarda bir araya geldi
        DTSO iftarda bir araya geldi
        Bölgesel 3 bant bilardo kulüpler ligi Düzce'de tamamlandı
        Bölgesel 3 bant bilardo kulüpler ligi Düzce'de tamamlandı
        Özel çocukların itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü Özel çocuklar itfaiye...
        Özel çocukların itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü Özel çocuklar itfaiye...