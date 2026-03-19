Düzce Valisi Makas, Bolu Dağı geçişinde bayram trafiği denetimlerine katıldı:

Düzce Valisi Mehmet Makas, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla ulaşımda güvenliğin sağlanması ve aksama yaşanmaması için yapılan denetimlere katıldı.



Vali Makas, Kaynaşlı ilçesi D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişindeki uygulama noktalarında polis ve jandarma ekiplerine ziyarette bulunarak bayramlarını tebrik etti.



Sürücü ve yolculara hayırlı bayramlar dileyen Makas, trafik kurallarına uyulması uyarısında bulundu.



Makas, gazetecilere, bayram tatili kapsamında kentte ve yol güzergahlarında üst düzey tedbirler aldıklarını söyledi.



Tatil trafiğinin sıkı takip edildiğini belirten Makas, "13 Mart’ta başlayan ve 23 Mart’ta sona erecek 13 günlük trafik tedbirleri kapsamında gayemiz vatandaşlarımızın sağ salim bayramlarını geçirmesidir. Vatandaşlarımızın özellikle otoyol üzerinde bulunan vilayetimizde güvenli seyir yaparak memleketlerine ulaşması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sağlık ekiplerini saymazsak, 547'si asayiş timi, 591'i trafik timi olmak üzere 1367 ekiple sahadayız. Polis, jandarma ve sahil güvenlik olmak üzere 1551 personelimizle hizmet ediyoruz." diye konuştu.



Bu yıl İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin liderliğinde "Sensiz Olmaz" mottosuyla çalışmaların yürütüldüğünü dile getiren Makas, şöyle devam etti:



"Hem Anadolu Otoyolu'nun Düzce sınırlarından geçmesi hem de D-100’ün geçmesi dolayısıyla batıdan doğuya seyir, vilayetimizden geçiyor. Vatandaşlarımızın sağ salim memleketlerine varıp bayramlarını ağız tadıyla geçirmesi noktasında arkadaşlarımız itinayla görevlerini yürütüyor. Kazasız belasız bayram diliyorum. Şu ana kadar büyük bir kaza meydana gelmedi.



Okullarımız cuma günü ara tatile girdiği için trafik yükü 10 güne yayıldı. Arife gününde yoğun bir trafiğimiz yok. Trafik yükü 10 güne yayıldığı için ağır değil. Dönüşte trafik yükü bekliyoruz fakat onun da üstesinden geleceğiz. Aldığımız tedbirlerden öte vatandaşlarımızın kurallara uyması lazım. Kurallara uyma bağlamında da ceza veren mekanizma değil, eğitici ve öğretici mekanizma işletiyoruz. Vatandaşına tuzak kuran bakış açımız yok. Bunu herkes bilsin. Bizler 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla vatandaşımızı huzur ve güven içerisinde memleketine ulaştırmaya çalışıyoruz. Son gün trafik yükü olacak ama bizler de vatandaşlarımıza rehberlik yapacağız. İnşallah ağız tadıyla tekrar geri dönüşlerini sağlayacağız."



Vali Makas'a, İl Jandarma Komutanı Mustafa Tetik ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de eşlik etti.







