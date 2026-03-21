Düzce'de 3 katlı binanın garajında çıkan yangın söndürüldü

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir binanın garaj kısmında çıkan yangında 2 traktör, 1 hafif ticari araç, 2 çapa motoru ve 1 motosiklet kullanamaz hale geldi.



Akçaöğren köyü İsmailçayırı Mahallesi’nde B.A'ya ait 3 katlı binanın garaj olarak kullanılan giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Alevler kısa sürede büyüyerek garajda bulunan araçlara sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Üst katlara sıçramadan kontrol altına alınan yangında 2 traktör, 1 hafif ticari araç, 2 çapa motoru ve 1 motosiklet zarar gördü.

