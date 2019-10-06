Oyuncaklar köy okulu öğrencilerini mutlu etti Küçük öğrenciler oyuncaklarını paylaştılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Oyuncaklar köy okulu öğrencilerini mutlu etti Küçük öğrenciler oyuncaklarını paylaştılar

İHA

Düzce Namık Kemal İlkokulu tarafından başlatılan 'Oyuncağımı Paylaşıyorum' etkinliği başladı. İlkokul öğrencileri oyuncaklarını Gölormanı İlkokulu'nda bulunan ana sınıfı öğrencilerine hediye etti.

Oyuncaklar köy okulu öğrencilerini mutlu etti Küçük öğrenciler oyuncaklarını paylaştılar

Düzce Namık Kemal İlkokulu tarafından başlatılan 'Oyuncağımı Paylaşıyorum' etkinliği başladı. İlkokul öğrencileri oyuncaklarını Gölormanı İlkokulu'nda bulunan ana sınıfı öğrencilerine hediye etti.
Namık Kemal İlkokulu farkındalık oluşturan projelerine devam ediyor. Okul yönetimi tarafından başlatılan 'Oyuncağımı Paylaşıyorum' etkinliğine okulda öğrenim gören öğrenciler katılım sağladı. Toplanan oyuncaklar paketlenerek Düzce Merkez'e bağlı Gölormanı İlkokulu'nda ki ana sınıf öğrencilerine hediye edildi. Mutlu Çocuklar, gülen yüzler sloganı ile yapılan aktivite kapsamında oyuncağı alan ana sınıfı öğrencilerinin mutluluğu yüzlerinden okundu. Namık Kemal İlkokulu'nun bu ve buna benzer çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

DÜZCE

06 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:25
  • GÜNEŞ 06:49
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 16:02
  • AKŞAM 18:38
  • YATSI 19:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce İGM üyelerinden Düzcespor’a destek
YEREL HABERLER Düzce İGM üyelerinden Düzcespor’a destek
Valilikten gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Valilikten gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Öğrenciye kampüs içi ulaşımında büyük kolaylık
YEREL HABERLER Öğrenciye kampüs içi ulaşımında büyük kolaylık
Öğrenciler 112’yi gereksiz yere meşgul etmemeyi öğrendi
YEREL HABERLER Öğrenciler 112’yi gereksiz yere meşgul etmemeyi ...
Tıp öğrencileri Antik Kenti temizledi
YEREL HABERLER Tıp öğrencileri Antik Kenti temizledi
Tasarım sergisinin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Tasarım sergisinin açılışı yapıldı
Minik öğrencilerden sokak hayvanlarına mama
YEREL HABERLER Minik öğrencilerden sokak hayvanlarına mama
Şeffaf oda Düzce’ye merhem oluyor DİDER Başkanı Mıhçı “Tek derdimiz Düzce”
YEREL HABERLER Şeffaf oda Düzce’ye merhem oluyor DİDER Başkanı Mıhçı ...
Düzce kodluyor tüm okullarda uygulanacak
YEREL HABERLER Düzce kodluyor tüm okullarda uygulanacak
Düzce’de yara bakımı konuşuldu
YEREL HABERLER Düzce’de yara bakımı konuşuldu
Sarımsağın fiyatı yüzde 45 arttı
YEREL HABERLER Sarımsağın fiyatı yüzde 45 arttı
(Özel) Çocuklarını teknoloji bağımlılığından kurtarmak için zeka oyunu öğreniyorlar Amaç çocuklarla kaliteli birlikte vakit geçirme
YEREL HABERLER (Özel) Çocuklarını teknoloji bağımlılığından ...
Düzce’de kayıtlı araç sayısı 111 bini geçti
YEREL HABERLER Düzce’de kayıtlı araç sayısı 111 bini geçti
Obezite merkezi tanıtıldı Devlet üniversitesi bünyesinde açılan ilk merkez
YEREL HABERLER Obezite merkezi tanıtıldı Devlet üniversitesi ...
Polis ekiplerinde şok uygulama
YEREL HABERLER Polis ekiplerinde şok uygulama
Alkollü sürücü polis uygulamasından kaçtı, yunus ekipleri yakaladı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü polis uygulamasından kaçtı, yunus ...
Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü
YEREL HABERLER Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü
Düğüne giden anne-kız, otomobilin çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Düğüne giden anne-kız, otomobilin çarpmasıyla öldü
Sokak hayvanları için protokol imzalandı Düzce ve Akçakoca Belediyesi birlikte hareket edecek
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için protokol imzalandı Düzce ve ...
Başkan Özlü’ye coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Başkan Özlü’ye coşkulu karşılama
İki okula tasarım atölyesi kuruldu
YEREL HABERLER İki okula tasarım atölyesi kuruldu
Onur Eşbah “Erken tanı hayat kurtarır”
YEREL HABERLER Onur Eşbah “Erken tanı hayat kurtarır”
Terminaldeki oturma bankları yenilendi
YEREL HABERLER Terminaldeki oturma bankları yenilendi
Çöplükte yaşayan hayvanlar unutulmadı
YEREL HABERLER Çöplükte yaşayan hayvanlar unutulmadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X