D\u00fczce \u00dcniversitesi E\u011fitim Fak\u00fcltesi ve Fen Bilimleri E\u011fitimi B\u00f6l\u00fcm Ba\u015fkan\u0131 Do\u00e7. Dr. Sedat Kara\u00e7am taraf\u0131ndan y\u00fcr\u00fct\u00fclen ve TUB\u0130TAK 2237A bilimsel etkinliklere destekleme program\u0131 kapsam\u0131nda desteklenen \u201cG\u00f6k Kubbeye Yolculuk\u201d isimli proje, Fen Bilgisi \u00f6\u011fretmen adaylar\u0131n\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131 ile ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Ak\u00e7akoca \u00d6\u011fretmen Evi\u2019nde ger\u00e7ekle\u015ftirilen programa, 18 farkl\u0131 \u00fcniversiteden 40 Fen Bilgisi \u00f6\u011fretmen aday\u0131 kat\u0131l\u0131m g\u00f6sterdi. Ger\u00e7ekle\u015ftirilen bilimsel etkinli\u011fin yan\u0131nda projeye kat\u0131lan \u00f6\u011frenciler, proje kapsam\u0131nda g\u00f6k g\u00f6zlemi yapma f\u0131rsat\u0131 buldular ve Ak\u00e7akoca\u2019n\u0131n tarihi ve turistik yerlerinden Ceneviz Kalesi, Fak\u0131ll\u0131 Ma\u011faras\u0131, \u00c7uhall\u0131 Plaj\u0131, Kale Plaj\u0131n\u0131 gezme ve tan\u0131ma f\u0131rsat\u0131 buldular. Proje kapsam\u0131nda adaylara E\u011fitim Fak\u00fcltesi \u00f6\u011fretim \u00fcyelerinden Dr. Volkan Bilir, Dr. Erol S\u00f6zen, Dr. \u015eahin Dani\u015fman, Dr. Hakan \u00d6zak ve Dr. Ufuk G\u00fcven ba\u015fta olmak \u00fczere 7 farkl\u0131 \u00fcniversiteden 13 alan\u0131nda uzman akademisyen d\u00fcnya ve evren konular\u0131n\u0131n \u00f6\u011fretime y\u00f6nelik uygulamalar\u0131 g\u00f6sterdi.