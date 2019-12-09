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Amaç toplumsal kaynaşmayı güçlendirmek

İHA

–Düzce Erdemliler Derneği tarafından hayata geçirilen Gönül Gençlerimiz projesi kapsamında toplumsal kaynaşmayı güçlendiriyor.

Amaç toplumsal kaynaşmayı güçlendirmek

–Düzce Erdemliler Derneği tarafından hayata geçirilen Gönül Gençlerimiz projesi kapsamında toplumsal kaynaşmayı güçlendiriyor.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteklediği, Çilimli Kaymakamlığı ve Çilimli Belediye Başkanlığı’nın proje ortağı olduğu “Gönül Gençlerimiz” Projesiyle çalışmalarına hız veren Erdemliler Derneği, soyut olmayan kültürel hazinelerin gençlerimiz tarafından farkındalığını sağlayacak.
Erdemliler Derneği Başkanı Proje Koordinatörü Hasan Karadayı’nın yürüttüğü projede, 21. yüzyılın teknolojiyle birlikte gelen ve hızla değişen modern yaşamda toplum ve gençlerin ihtiyaç duyduğu dayanışma, paylaşma, hatırlama, hatırlanma, birlik, beraberlik ve toplumsal kaynaşmayı güçlendirmek üzere unutulma tehlikesi ile karşı karşıya olan arkadaşlık, komşuluk, akrabalık ve mahalle kültürünün gençler eliyle günümüz yaşam koşullarına uyarlanması, canlandırılması ve yaşatılması amaçlanıyor.
Karadayı proje ile ilgili “Hazırlanan bu projeyle, toplum hayatında unutulmaya yüz tutmuş, Türk aile ve toplum değerlerinin gençler eliyle araştırılarak korunmasına ve geliştirilmesine de katkı sağlanacak. Ayrıca bu çalışmayla modern zamanların yaşam tarzıyla dumura uğramış ancak insani ihtiyaç olarak ortada kalan, insanın sosyal ve kültürel yaşantısına anlam katan, toplumun huzur ve refahına büyük katkısı olan arkadaşlık, komşuluk ve akrabalık ilişkileri ve mahalle kültürü kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile tespit ve kayıt altına alınacak, gönüllü gençler vasıtasıyla günümüz yaşamına uyarlanacak. Proje ile gençlerimizin sağlıklı, bağımlılıklardan uzak, milli ve manevi değerlerle donanmış, geçmişten geleceğe yürüyen duyarlı gençlik olarak yetişmelerine ve kazanacakları değerleri gelecek nesillere taşımalarına vesile olunacak, arkadaşlık, aile, komşu, akraba değerleri ve toplumun birlik, beraberlik ve kaynaşması gibi günümüzde ihtiyaç duyulan ve eksikliği hissedilen bir yaşam tarzının yeniden canlandırılması için farkındalık oluşturacak. Sahada proje süresince, gençlerin önderliğinde arkadaşlık, komşuluk, akrabalık ve mahalle kültürü değerleri alanında geçmişte kültürümüzde olan günümüzde unutulmaya yüz tutmuş aidiyet duygusunu diri hale getirerek; arkadaşlık, komşu, akraba ve mahalleli koruma, kollama ve gözetme kalkanı ile gençleri bağımlılık, benzeri kötü alışkanlık ve davranışlar gibi tehlikelerden uzak tutmak, sağlıklı, yaşama sevincine sahip, iletişimi kuvvetli, tarih kültür bilincine sahip, çevreye duyarlı kişiler olarak yetişmelerini temini için de bir dizi eğitim, çalışma ve etkinlikleri gerçekleştirilecek. Gönül gençleri ile birlikte çok renkli bir kültürel yaşam ve değerlere sahip olan Düzce’de ve ilçemiz Çilimli’de soyut olmayan kültürel hazinemizin gençlerimiz tarafından farkına vardırılacak ve gelecek nesillere aktarılması hususunda da bir adım atılmış olacaktır” dedi.

DÜZCE

09 Aralık 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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