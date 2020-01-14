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(Özel) Çocukken kendi oyuncaklarını yaparak başladığı el becerisini hobiye dönüştürdü Motor Ustası ...

İHA

– Düzce'de sanayi sitesinde motor ustası olarak çalışan Murat Çetin, çocukken kendi oyuncaklarını yaparak başladığı el becerisini hobiye dönüştürüp tamir ettiği araçlardan çıkarttığı hurda ve atıl parçalarla küçük oyuncaklar ve biblolar yapmaya başladı. Motor ustası Çetin'in son olarak Murobot adını verdiği insan boyutlarında yaptığı robot ise ilgi odağı oldu.

(Özel) Çocukken kendi oyuncaklarını yaparak başladığı el becerisini hobiye dönüştürdü Motor Ustası araçların atıl malzemelerinden yaptığı insan boyutlarındaki robotu ilgi odağı oluyor Bitirdiği 2 üniversitenin ardından sanayide çalışmaya başlayan Murat Çetin atıl malzemeleri sanata çeviriyor

– Düzce’de sanayi sitesinde motor ustası olarak çalışan Murat Çetin, çocukken kendi oyuncaklarını yaparak başladığı el becerisini hobiye dönüştürüp tamir ettiği araçlardan çıkarttığı hurda ve atıl parçalarla küçük oyuncaklar ve biblolar yapmaya başladı. Motor ustası Çetin’in son olarak Murobot adını verdiği insan boyutlarında yaptığı robot ise ilgi odağı oldu.
7 çocuklu bir ailenin son çocuğu olan Murat Çetin, 2 üniversite bitirmesine rağmen sanayide motor ustası olarak çalışmaya başladı. Çocukluk zamanlarında oyuncak bulamaması nedeniyle kendi oyuncaklarını yapmaya başladı. Yaşı ilerledikçe el becerisini kaybetmeyen Çetin, motor ustası olarak çalıştığı firmada atıl ve hurda parçalarla oyuncak ve biblolar yapmaya başladı. Otomobillerden çıkan dişli, bilya, buji, vida, zincir gibi parçaları değerlendiren Motor ustası Murat Çetin, çılgın bateristten akrebe, motorlardan saate, kuş çeşitlerinden tanklara kadar birçok biblo oyuncak yaptı. Çetin daha sonra elde kalan diğer atıl malzemelerle de 3 aylık süre içinde insan boyutlarında robot yaptı. Robotun ayaklarına ve sırt kısmına araçların bozuk amortisörlerini kullanan Murat Çetin, gözlerini vidalardan, saçlarını demir zincirlerden yaptı. Robotu yapmasının ardından adını Murobot koyarken, sanayinin en ilgi çeken noktası oldu. Aracını yaptırmaya gelen vatandaşlar robotu görmesinin ardından çocuklarını sanayiye getirerek robotla fotoğraf çektiriyor. Bazı vatandaşlar ise robotu yakından inceliyor.
Yaptığı robot ile ilgili bilgiler veren Murat Çetin; robotu 3 ayda yaptığını dile getirerek robotta kullandığı parçaların tamamını atıl ve hurda malzemeleri kullanarak yaptığını söyledi. Destek verilirse yerli otomobili bile yapabileceğini söyleyen Çetin; “Yaklaşık 10 yıldır motor ustası olan bir arkadaşımızın yanında çalışmaya başladım. Hobi amaçlı yapıyorum bunu. Ama nereden geliyor derseniz çocukken oyuncaklarımı kendim yapardım. Ağabeyim ile tasarlayarak el emeğimizi geliştirdik. Bu şekilde de burada da çıkan parçalardan bu tür objelerin olabileceğini gördüğüm. Yaptığımız bazı ufak biblolarda müşterilerin hoşuna gitti. Yavaş yavaş bunları yaparak en son bu hale geldi ve projelerimiz büyüyor” dedi.

İsmi Murobot oldu
Herhangi bir isim koyulup koyulmadığının sorulması üzerine Çetin, adının Murobot olduğunu robotun tüm parçalarını otomobillerin atıl veya hurda parçaları ile yaptığını dile getirdi. Murat Çetin; “Buraya gelen otomobillerin her türlü parçasını değerlendiriyoruz. Yeter ki oradaki obje aklımızda canlandırdığımız fikre uygun olsun. Çıkan parçalardan hurda parçalardan bunu yapıyoruz. Benim yaptığım ürünlere çocuklarım ihtiyaç duymuyor. Teknoloji gelişti. Telefon ve bilgisayar istiyorlar. Pek onlara böyle oyuncak yapmıyorum. Yani bir talepleri yok. Bu robotun malzemelerini yaklaşık 23 ay içerisinde tedarik ettik ve toparladık. Tam şeklini 23 günde tüm parçaları birleştirdik. Yaklaşık 45 aydır bu şekilde burada duruyor. Vatandaşların ve çocukların büyük ilgisini görüyor” diye konuştu.

Fırsat verilirse yerli otomobili bile yaparız
Murat Çetin; yerli otomobil için fırsat verilirse yapabileceğini dile getirerek; “Elimizde birkaç proje daha var. Projelerimizi Düzce Valiliği ile paylaştık. Şu anda projeler görüş aşamasında. Gitar çalan bir robotumuz daha olacak. Onunda hazırlıklarına başladık. Şu anda parçalarını tedarik ediyoruz. Proje aşamasında. Yerli otomobil için imkan verilirse yapılabilir bir düzeyde. Yani bir imkan sağlanırsa yerli otomobili yapabilirim. Bütün malzemeleri atıl olarak kullanıyorum. Deforme olmuş araçlarda sıkıntı oluşabilecek parçaları yenileri ile değiştiriyoruz. Eskilerini ise araçtan çıkartıyoruz çöpe atmak yerine bu şekilde kullanıyorum. Birde bu parçaların hiç birinde kesme veya kısaltma yapmadım. Bire bir aynı parçaları alıyorum bu hale getiriyorum" şeklinde konuştu.
Murobot ise Düzce Sanayi Sitesi’ndeki otomobil tamirhanesinde yer alırken otomobilini tamire getirenler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

DÜZCE

14 Ocak 2020 Salı

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