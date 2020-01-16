Efteni Gölünün misafirleri tespit ediliyor

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– Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi ekipleri tarafından Efteni Gölü’nde kış ortası su kuşları sayımı yapıldı.

Efteni Gölü Yaban Hayatını Geliştirme Sahası ve Sulak Alanı'nda kış ortası su kuşları sayımı yapıldı. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Üniversitesi'nden Doç. Dr. Akif Keten'in desteği ile gerçekleşen sayımda 21 tür Su Kuşu tespiti yapıldı. Yapılan sayımda Yeşilbaş Ördek, Paspaş Patka, Elmabaş Patka, Çamurcun, Kaşıkgaga, Kız kuşu, Sakarmeke, Su Çulluğu, Tepeli Patka gibi türlerin görüldüğü bildirildi.

DÜZCE 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:41

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