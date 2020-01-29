Cumayeri’nde 127 konutun kurası çekildi Cumayeri’nde TOKİ heyecanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Cumayeri’nde 127 konutun kurası çekildi Cumayeri’nde TOKİ heyecanı

İHA

– Düzce'nin Cumayeri ilçesinde çekiliş heyecanı yaşandı. Cumayeri Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliği ile yapılan konutların hak sahipliği kuraları çekildi. Yoğun katılımın olduğu çekilişle konut sahibi olanlar, ekranda çıkan isimlerini cep telefonuyla çekerek ölümsüzleştirdi.

Cumayeri’nde 127 konutun kurası çekildi Cumayeri’nde TOKİ heyecanı

– Düzce’nin Cumayeri ilçesinde çekiliş heyecanı yaşandı. Cumayeri Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliği ile yapılan konutların hak sahipliği kuraları çekildi. Yoğun katılımın olduğu çekilişle konut sahibi olanlar, ekranda çıkan isimlerini cep telefonuyla çekerek ölümsüzleştirdi.
TOKİ tarafından Cumayeri ilçesi Çevrik Mahallesi’nde 95’i 2+1, 32’si ise 3+1 olmak üzere 127 adet konut yapıldı. Yüzde 80 oranında bitirilen konutların sahiplerini belirlemek amacıyla Cumayeri Belediyesi Konferans Salonu’nda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kuraya katılan vatandaşlar heyecanlarını saklayamazken, kurada ismi çıkanlar ise büyük sevinç yaşadı.
İlk kurayı çeken Sinan Albayrak uzun yıllardır ev alma hayali kuruduğunu belirterek, “Herkes ev alma hayali kurar. TOKİ’nin de Cumayeri’nde böyle konut yapması iyi oldu. Bir Düzceli olarak Cumayeri’nde devamını diliyoruz. Şuanda anlayacak duygular içindeyim. Evim yoktu. Duygularım karmaşık” diye konuştu.
Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, konutların Çevrik Mahallesi’nde yapıldığını belirterek, “127 konut TOKİ tarafından yapılmış durumda. Bunlar yüzde 80 seviyesine kadar geldi. Çevre düzenlemeleri yapıldı. Ufak bazı eksiklikleri var. Zannediyorum 1,5 iki ay içerisinde yapılacak. Şu anda burada daha önce müracaat etmiş olan hak sahiplerinin hangi konut hangisine çıkacak bunu noter huzurunda belirliyoruz. Bunun dışında henüz kuraya girmeyen, daha önce müracaat yapmamış olan vatandaşlarımızdan konut sahibi olup olamayacakları yönünde bize talep geldi. Bizde TOKİ ile görüştük eğer kurada ev sahibi olup istemeyen olursa diğer vatandaşlarımıza konut verilecek. Bunun dışında tekrar ihtiyaç olursa TOKİ ile birlikte ikinci etap başlayabiliriz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Gelen talepleri birlikte değerlendirip karar vereceğiz. İhtiyaç zamanla artıyor. Evlenenler, köylerden ilçe merkezine yerleşenler oluyor. Eğer hasıl olursa biz ikinci etabı hemen yapacağız demiyoruz. Ama özellikle diyoruz ki kurada çıkmayan ve ihtiyaç olursa ikinci etabı başlayacağız” ifadelerini kullandı.
TOKİ kura çekimi sonrası kurada ismi çıkan vatandaşların daireleri belirlendi.

DÜZCE

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:35
  • GÜNEŞ 08:02
  • ÖĞLE 13:13
  • İKİNDİ 15:50
  • AKŞAM 18:14
  • YATSI 19:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumayeri'nde TOKİ heyecanı
YEREL HABERLER Cumayeri'nde TOKİ heyecanı
Başkan Özlü hastaları ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Özlü hastaları ziyaret etti
Şifalısu'da şadırvan ve mescit çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Şifalısu'da şadırvan ve mescit çalışmaları başladı
Başkan Şahin pazarcı esnafının sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Başkan Şahin pazarcı esnafının sorunlarını dinledi
İki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Düzce güne sisle uyandı
YEREL HABERLER Düzce güne sisle uyandı
(Özel) Mor ekmekten sonra mor hamurdan ürünler giderek yaygınlaşıyor Mor baklava, mor yaş pasta, mor lahmacun ve pizza yoğun ilgi görüyor Şeker hastalarını sevindirecek haber
YEREL HABERLER (Özel) Mor ekmekten sonra mor hamurdan ürünler ...
Düzce'de 24 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Düzce'de 24 kilo esrar ele geçirildi
Düzce polisi 24 kilo esrar ele geçirdi
YEREL HABERLER Düzce polisi 24 kilo esrar ele geçirdi
Akçakoca’dan yardım tırı cuma günü yola çıkacak
YEREL HABERLER Akçakoca’dan yardım tırı cuma günü yola çıkacak
Kent parkta yangın
YEREL HABERLER Kent parkta yangın
Park bahçeler ekipleri sahada
YEREL HABERLER Park bahçeler ekipleri sahada
Belediyeden uyarı “Para isteyenlere itibar etmeyin”
YEREL HABERLER Belediyeden uyarı “Para isteyenlere itibar etmeyin”
Düzce Üniversitesi iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi iş birliği protokolü imzalandı
Vali Dağlı depreminde görev alan DAKE’ye teşekkür etti
YEREL HABERLER Vali Dağlı depreminde görev alan DAKE’ye teşekkür ...
DTSO’dan deprem bölgesine gıda yardımı
YEREL HABERLER DTSO’dan deprem bölgesine gıda yardımı
Otomobil tıp merkezinin merdivenlerine çıktı
YEREL HABERLER Otomobil tıp merkezinin merdivenlerine çıktı
Akçakoca’da istişare toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Akçakoca’da istişare toplantısı yapıldı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hastanenin merdivenlerinde asılı kaldı Kaza anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hastanenin ...
Başkan Özlü, Destek Hizmetlerini gezdi
YEREL HABERLER Başkan Özlü, Destek Hizmetlerini gezdi
Başkan Özlü, “Depreme dayanıklı olmayan binaları yıkacağız” Düzce Belediyesi deprem bölgesine ikinci yardım tırını gönderdi
YEREL HABERLER Başkan Özlü, “Depreme dayanıklı olmayan binaları ...
Düzce’den uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandılar
YEREL HABERLER Düzce’den uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandılar
Düzce TSO’dan deprem bölgesine 1 tır su Düzce TSO Başkanı Şahin: “Bu acıyı en iyi biz biliriz”
YEREL HABERLER Düzce TSO’dan deprem bölgesine 1 tır su Düzce TSO ...
Düzce eski Belediye Başkanı Bayram’ın acı günü
YEREL HABERLER Düzce eski Belediye Başkanı Bayram’ın acı günü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X