Kepçe operatörü heyelanda kayboldu, ekipler seferber oldu

– Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen heyelanda bir kepçe operatörü kayboldu. Arama kurtarma ekipleri kayıp operatör için seferber oldu.

Düzce akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken daha öncede sel baskınların yaşandığı Gölyaka ilçesinde heyelanlara neden oldu. Saçmalıpınar Dereevleri mevkiinde meydana gelen heyelana müdahale etmek için çalışma yapan Muhammet Yılmaz’ın kullandığı iş makinesi daha büyük bir heyelan gelmesi sonucu dere yatağına düştü. Dere yatağında kaybolan a operatörü arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

DÜZCE 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:30

GÜNEŞ 07:57

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YATSI 19:43

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