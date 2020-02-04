Heyelan nedeniyle kapanan yolu açarken dereye uçan kepçe operatörünü arama çalışmaları başladı

Düzce’nin Gölyaka ilçesi Kardüz Yaylası yolu üzerinde meydana gelen heyelanda yolu açmaya çalıştığı sırada kepçe, Aksu Deresi'ne yuvarlandı. Kepçeyle dereye yuvarlanan operatör kayboldu. Ekipler arama çalışması başlattı.

Düzce'de dün gece başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, daha önce de sel baskınların yaşandığı Gölyaka ilçesi Saçmalıpınar köyü ile Kardüz Yaylası yolu üzerinde heyelan meydana geldi.

Bölgede bulunan baraj inşaatında çalışan Muhammet Yılmaz da heyelan yaşanan bölgede yolu açmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında kepçe de heyelana kapılarak Aksu Deresi'ne yuvarlandı. Suyun debisinin de yüksek olması nedeniyle operatör de kayboldu.

Olayın duyulması ile bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi ile kepçe ve arazi araçları sevk edildi. Suyun içinde kepçeye ulaşan ekipler Yılmaz’a ulaşamazken, arama çalışmaları başlatıldı.

Düzce İl Genel Meclis Üyesi Fazlı Koç, “Gölyaka ilçesi Saçmalıpınar köyünde Aksu Deresi var. Üst tarafında baraj var. Barajda iş makineleri çalışıyordu. Yol güzergahında su birikintisi nedeniyle bir toprak kayması yaşandı. Barajı yapan şirkete ait kepçenin operatörü yol açmak için bu bölgeye geliyor. Diğer arkadaşlarıyla da haberleşiyor. Saat 09.30 sıralarında ‘bir heyelan var onu açmaya gidiyorum’ diyor. Orada heyelanı açarken toprağın arkasındaki su baskısı makineyi toprakla beraber dereye atıyor. Haber aldığımız ilk andan itibaren olay yerine iş makineleriyle geldik. Ancak hem derenin debisinin yüksek oluşu hem de arazide yaşanan heyelanlardan dolayı yaklaşık 1 saattir çalışma yapıyoruz. Şu anda makineye ulaşmış durumdayız. Makinenin içinde arkadaşımızı bulamadık. Düzce itfaiyesi, DAKE, AFAD şu anda hepsi burada seferber olmuş durumda. İnşallah bu yakınlarda bir yerde kendisine sağ salim ulaşmayı diliyoruz” dedi.

Kayıp şahsı arama çalışması sürüyor.

DÜZCE 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:30

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