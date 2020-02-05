Evi yanan aileye Kızılay’dan konteyner

– Düzce'nin Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyünde evi yanan aileye Türk Kızılay'ı tarafından konteyner teslim edildi.

Düzce’nin Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyünde geçtiğimiz günlerde evi ve eşyaları tamamen yanan Hakan Çakır, Türk Kızılay ve Cumayeri Belediyesi’nden yardım istedi. Belediye ve Türk Kızılay Düzce Şubesi işbirliği ile evi yangında tamamen yok olan Çakır için Kızılay Genel Müdürlüğü’nden konteyner talebinde bulunuldu. Kısa sürede köye gönderilen konteyner, Kızılay Şube Başkan Yardımcısı İdris Çalışkan ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ile birlikte teslim edildi.

Yeni bir yuvaya kavuşan Çakır, kendisine yardım elini esirgemeyen Kızılay ve belediye başkanına teşekkür etti.

DÜZCE 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:29

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