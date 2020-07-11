Kiraladıkları bahçeleri kenevir tarlasına çevirdiler



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2 ay süreyle takip ettiği 2 şüphelinin kiraladıkları tarlalarda yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edildi. Yapılan operasyonda yüklü miktarda kenevir maddesiyle kubar esrar ele geçirildi.

Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Darıyeri Hasanbey Köyü´nde iddialara göre Y.K ve N.K isimli şahısların köyün 4 ayrı noktasında kiraladıkları bahçelerde yasa dışı kenevir maddesi ekimi yaptıkları bilgisine ulaştı. Yapılan takip sonrası şahısların kiraladıkları bahçeler ile kaldıkları evlere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, bin 248 kök kenevir maddesi ile 4 kilo 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan operasyon sonrası göz altına alınan şahısların sorgusunun devam ettiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Kaynaşlı Tezcan SOLMAZ

2020-07-11 11:34:48



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