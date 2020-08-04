14 bin lira değerinde sahte içki ele geçirildi

Düzce’de, polis ekiplerinin D100 karayolu üzerinde yaptığı operasyonda, piyasa değeri 14 bin lira olan 43 şişe kaçak içkiyle yakalanan şahıs hakkında adli işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D100 karayolu Öztürkler kavşağında yapılan uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Yakalanan şüphelinin bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada piyasa değeri 14 bin lira olan 43 adet kaçak içki ele geçirildi. Şüpheli şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem uygulandı.

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