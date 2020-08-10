Köyde artan vakalar sonrası muhtar uyarılarda bulundu

– Düzce’nin Yeni Taşköprü Köyü’nde korona virüs vaka sayılarında artış olunca köy muhtarı Hüseyin Gür, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Gür, “Vatandaşlarımız önce kendisini sonra sevdiklerini korumalı. Maskeler takılmalı, sosyal mesafe korunmalı ve hijyene dikkat edilmeli” dedi.

Korona virüs salgını nedeni ile Düzce’nin Yeni Taşköprü köyünde vaka sayılarında artış meydana geldi. Köy muhtarı Hüseyin Gür, 2 bin 100 kişinin ikamet ettiği köyde 19 kişinin korona virüs testinin pozitif olarak sonuçlandığını ev karantinasında olan kişi sayısının ise 37 olduğunu açıkladı. Muhtar Gür, “Köyümüzde 10 Ağustos 2020 tarihi itibari ile Korona virüs pozitif vaka sayımız 19, ev karantinası sayımız ise 37’dir. Özellikle şu yaz aylarında gittiğimiz deniz ve havuzlarda çok dikkatli olalım. Önce kendini sonra sevdiklerini koru. Maskeni tak, sosyal mesafeni koru, temizliğine dikkat et. Şu anki alabileceğimiz önlemler bundan ibarettir. Kalan tüm önlemler halkımız uyduğu sürece devletimiz tarafından alınmaktadır” dedi.

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