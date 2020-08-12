İKV Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin’in de Yürütme Kurulu Üyesi olduğu TOBB Türkiye İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) yönetim kurulu toplantısı video konferans Yöntemi gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıya; TOBB İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclis Başkanı İsmail Gülle, Yönetim Kurulu ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin’in de aralarında olduğu yürütme kurulu üyeleri ile diğer paydaşlar katılım sağladı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas gerçekleştirilen faaliyetlerden bahsetti. Açılış konuşmalarının ardından yapılan gündem değerlendirmesi ve İKV Rapor çalışmaları ile program sona erdi.

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