Düzce Bahçeşehir Koleji yeni eğitim dönemine hazır

– Düzce Bahçeşehir Koleji, pandemi sürecini başarıyla atlatırken yeni dönem hazırlıklarını tamamladı.

17 Ağustos’ta yüz yüze eğitime başlayacak olan Düzce Bahçeşehir Koleji, okulun hijyeninden alınacak önlemlere ve uygulanacak eğitim modeline kadar her alanda yeni eğitim dönemine hazır.

Anaokulu ve İlkokul Müdürü Mürvet Aydın, yeni normal eğitim dönemine nasıl hazırlandıklarını ve hangi eğitim modellerini uygulayacaklarını anlattı.

Aydın, “Bizim büyük bir artımız var; yapay zeka tabanlı uzaktan eğitim platformumuz, Metodbox. Öğrenciler için testler, denemeler, konu anlatım videoları ve kitaplar gibi gerekli tüm eğitim içeriğinin yüklü olduğu bu platformu biz pandemi sürecinden önce de aktif bir şekilde kullanıyorduk. 16 Mart’ta online eğitime başladık. Online ve Metodbox üzerinden ders yaptık. Sınava hazırlık sınıflarında da pandemi süreci çalışmalarımızı hiç aksatmadı. Özel okullar eğitime 17 Ağustos’ta, devlet okulları ise 31 Ağustos’ta başlıyor. Bunun için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Yüz yüze eğitime başladığımızda önce öğrencinin tamamlamış olduğu senenin telafisini yapacağız, sonrasında da yeni sınıftan eğitim ve öğretime devam edeceğiz. 17 Ağustos geldiğinde, Bilim Kurulu salgında negatif bir süreç olduğunu belirtirse, hiçbir kayıp olmadan yolumuza online olarak devam edeceğiz” dedi.



“Tüm tedbirleri aldık”

Aydın, tüm tedbirleri aldıklarını belirterek “Öğrencilerimizi okulumuza almadan önce, okulumuzun her noktası tekrar temizlenecek. Okul içi, bahçe ve park alanlarımız dezenfekte edildi. Öğretmenlerimiz ve personelimizle uyulması gereken kurallar ve okulda aldığımız önlemlerle ilgili çalışma yaptık. Güvenlik görevlimiz öğrencilerimizi okula sırayla alarak, hemşiremize ve nöbetçi öğretmenimize teslim edecek; çocuklar okula ateş ölçümleri yapılarak alınacak. Sınıfa alınan öğrencilerimizin, her alanda sosyal mesafe kuralına göre yerleştirilmesi sağlanacak. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi beslenmeleri sınıf sınıf farklı saatlerde planlanacak. Öğrenci ve personelimizin ateşi gün içinde belirli periyotlarla ölçülerek kayıt altına alınacak. Yine tüm alanlara dezenfektanlar konularak öğrenci ve personelin kullanımına sunulacak. Velilerimizin içi rahat olsun” diye bilgi verdi.

