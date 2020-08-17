Türkiye’nin en büyük 11. köyü Düzce Yörükler köyü oldu

– Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye’nin en büyük köyleri belirlendi. Belirlenen verilere göre Türkiye’nin en büyük 11. köyü Düzce Merkeze bağlı Yörükler köyü oldu. 3 bin 807 kişinin yaşadığı köyün nüfusunun giderek artıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus kayıt sistemi verilerine göre Türkiye’de 18 bin 201 köy bulunuyor. Köyler arasında en çok nüfusu olan ve en az nüfusu olan yerlerde belirlendi. Listenin en başında 5 bin 949 kişilik nüfus ile Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü Köyü oldu. İkinci sırada ise 5 bin 164 kişilik nüfusu ile Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Doğansu köyü oldu. Üçüncü sırada 4 bin 944 kişilik nüfusu ile Hakkari’nin Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyü yer aldı.

Türkiye’de nüfusu 20’den az olan 352 köy, 10’dan az olan 32 köy ve sadece 1 kişinin yaşadığı ise 2 köy bulunuyor. Düzce Merkeze bağlı Yörükler köyü Türkiye’nin en çok nüfusu olan köyler sıralamasında 11. sırada yer aldı. 3 bin 807 kişinin yaşadığı Yörükler köyünü, 2 bin 673 nüfus ile Aydınpınar köyü takip etti. Aydınpınar köyü ise bu nüfus ile Türkiye genelinde 18 bin 201 köy arasından 26. sırada yer aldı.

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