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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akçakoca'da sel felaketinde hayatını kaybedenler için anıt

İHA

Akçakoca'da sel felaketinde hayatını kaybedenler için anıt

Düzce'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde 18 Temmuz 2019'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 7 kişi için anıt yapıldı.
Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Biriminin gönüllü koordinatörlüğünü yapan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın eşi Nursen Yanmaz, 18 Temmuz 2019'da bölgede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 7 kişinin isimlerinin unutulmaması için 15 Temmuz Demokrasi Şehitler Parkının içine “Sel Felaketi Anıtı“ yaptırdı.
15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Parkındaki törende konuşan Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve devlet olarak sel felaketinin ardından tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, "Hızlı bir şekilde yaralarımızı sarmaya çalıştık ve hasar gören köylerimizin yollarını, içme sularını ve birçok eksikliğini gidermiş olsak da kaybettiğimiz canları yerine yenisi koyamıyoruz. Onların kendilerine unutmadığımız ve her zaman yanlarında olduğumuzu bilinmesi adına hep birlikte bugün anıtın açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, İlçe olarak büyük bir sel felaketi yaşadıklarını ifade ederek, "Biliyorsunuz geçen sene 1718 Temmuz’da büyük bir sel felaketi yaşadık. Allahü Teala, bir daha bu tarz sel felaketleri veya doğal afetleri milletimizin başına ve tüm insanlığın başına getirmesin. Yaşanan sel felaketinde Akçakocalı evlatlarımızı ve kardeşlerimizi kaybettik. Kaybettiğimiz canların acısını içimizde saklayacağız. Gelecek nesillere bir ders ve bir mana olsun diye onları anmak adına, unutmamak adına geride kalanlarında üzüntüsüne bir nebze tuz olsun diye Umut Işığı’nın gönüllü koordinatörü Nursel hanım ve ekibine teşekkür ederim" diye konuştu.
Konuşmaların ardından ise Anıtın açılışı yapıldı.

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