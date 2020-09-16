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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzceliler en çok İstanbul’da ikamet ediyor

İHA

Düzceliler en çok İstanbul’da ikamet ediyor

– Türkiye İstatistik Kurumu Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre, Düzceliler en çok İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'da 48 bin 159 kişi Ardahan'da ise 35 kişi yaşıyor.
Düzcelilerin en çok hangi şehirlerde yaşadığı ve en az hangi şehirlerde yaşadığı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünün Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemi verilerine göre Düzcelilerin nerelerde yaşadığı belli oldu. Düzceliler en çok İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Zonguldak’ta yaşıyor. En az ise Ardahan, Karaman, Bayburt, Adıyaman ve Kırşehir’de yaşıyor.
Türkiye’de illerde ikamet edenlerin bağlı oldukları Düzce kütüklerine göre ikamet ettikleri illere göre nüfusları ise şöyle oluştu: Adana 247 kişi, Adıyaman 39 kişi, Afyon 178 kişi, Ağrı 125 kişi, Aksaray 88 kişi, Amasya 151 kişi, Ankara 8 bin 2 kişi, Antalya 2 bin 607 kişi, Ardahan 35 kişi, Artvin 73 kişi, Aydın 573 kişi, Balıkesir bin 21 kişi, Bartın 348 kişi, Batman 75 kişi, Bayburt 38 kişi, Bilecik 437 kişi, Bayburt 38 kişi, Bilecik 437 kişi, Bingöl 79 kişi, Bitlis 68 kişi, Bolu 10 bin 197 kişi, Burdur 164 kişi, Bursa 3 bin 633 kişi, Çanakkale 522 kişi, Çankırı 132 kişi, Çorum 104 kişi, Denizli 266 kişi, Diyarbakır 235 kişi, Düzce 290 bin 296 kişi, Edirne 377 kişi, Elazığ 77 kişi, Erzincan 101 kişi, Erzurum 179 kişi, Eskişehir 918 kişi, Gaziantep 185 kişi, Giresun 232 kişi, Gümüşhane 101 kişi, Hakkari 156 kişi, Hatay 267 kişi, Iğdır 54 kişi, Isparta 167 kişi, İstanbul 48 bin 159 kişi, İzmir 3 bin 307 kişi, Kahraman Maraş 106 kişi, Karabük 494 kişi, Karaman 36 kişi, Kars 89 kişi, Kastamonu 290 kişi, Kayseri 365 kişi, Kilis 47 kişi, Kırıkkale 94 kişi, Kırklareli 424 kişi, Kırşehir 41 kişi, Kocaeli 22 bin 809 kişi, Konya 575 kişi, Kütahya 240 kişi, Malatya 139 kişi, Manisa 438 kişi, Mardin 154 kişi, Mersin 351 kişi, Muğla bin 400 kişi, Muş 77 kişi, Nevşehir 63 kişi, Niğde 63 kişi, Ordu 226 kişi, Osmaniye 64 kişi, Rize 133 kişi, Sakarya 16 bin 450 kişi, Samsun 642 kişi, Şanlıurfa 141 kişi, Siirt 74 kişi, Sinop 83 kişi, Şırnak 178 kişi, Sivas 120 kişi, Tekirdağ 2 bin 12 kişi, Tokat 113 kişi, Trabzon 495 kişi, Tunceli 79 kişi, Uşak 98 kişi, Van 158 kişi, Yalova 876 kişi, Yozgat 68 kişi ve Zonguldak 5 bin 380 kişi.
Düzceliler Düzce’de yaşasaydı Düzce’nin toplam nüfusu ise, 429 bin 698 olacaktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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