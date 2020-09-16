Cebeci’den Koloğlu’na ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

–Cumhurbaşkanı danışmanı Hamza Cebeci, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve aynı zamanda Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’nu makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşme sonucunda açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu; “Hamza Cebeci Bey’e Belediyemize yapmış olduğu nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendine bu vesile ile tekrardan yeni görevinde başarılar temenni ediyorum’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.