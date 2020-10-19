Düzce’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu Şüphe üzerine durdurulan otomobilden çeşit çeşit uyuşturucu çıktı

Düzce’de şüphe üzerine durdurulan otomobilde 40 gram metamfetamin, 4 gram esrar, 2 adet uyuşturucu hapla yakalanan 4 kişiden 2 kişi tutuklandı.
Düzce’de, Hamidiye Mahallesi Çoban Işıklı Kavşağı’nda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir otomobili durdurdu. Durdurulan araçtaki 4 kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler, araç ve şahısların üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramalarda 40 gram metamfetamin, 4 gram esrar, 2 adet uyuşturucu hap ve 1 adet cam pipo ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.