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Düzce’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu Şüphe üzerine durdurulan otomobilden çeşit çeşit uyuşturucu çıktı

İHA

Düzce’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu Şüphe üzerine durdurulan otomobilden çeşit çeşit uyuşturucu çıktı

Düzce’de şüphe üzerine durdurulan otomobilde 40 gram metamfetamin, 4 gram esrar, 2 adet uyuşturucu hapla yakalanan 4 kişiden 2 kişi tutuklandı.
Düzce’de, Hamidiye Mahallesi Çoban Işıklı Kavşağı’nda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir otomobili durdurdu. Durdurulan araçtaki 4 kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler, araç ve şahısların üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramalarda 40 gram metamfetamin, 4 gram esrar, 2 adet uyuşturucu hap ve 1 adet cam pipo ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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