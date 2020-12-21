Elindeki tüfek ateş aldı, vurulan arkadaşı öldü



Tezcan SOLMAZ/DÜCE, (DHA)DÜZCE´nin Gümüşova ilçesinde, Volkan E., elindeki tüfeğin ateş almasıyla arkadaşı Alper Yazıcı´yı (36) vurdu. Ağır yaralanan Yazıcı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün sabah saatlerinde Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyünde meydana geldi. Arkadaşı Alper Yazıcı´nın evine giden Volkan E., av tüfeğinin eline aldı. İddiaya göre, bir anda ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Alper Yazıcı´nın vücuduna isabet etti. Sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yazıcı, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Evli, 1 çocuk babası Yazıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Volkan E. polis tarafından gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Gümüşova Tezcan SOLMAZ

2020-12-21 11:56:46



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