Düzce Adliye’sine girişler HES’le yapılıyor

– Düzce Adliye Sarayı’nda girişlerde ‘Hızlı HES Karekod’ sistemi uygulanmaya başladı. Buna göre, adliyeye giriş yapacak kişi akıllı telefonunda bulunan HES’i karekoda okutuyor. Böylelikle temasız bir şekilde bekleme yapılmadan hızlı ve güvenli geçiş sağlanıyor.

Düzce adliyesince personel, vatandaş ve avukatların girişlerinde kolaylık sağlaması amacıyla geliştirilen sistem, hayata geçirilerek kullanılmaya başlandı. Adliyenin giriş kontrol noktasına yerleştirilen sistemle, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yer alan karekod kamera aracılığıyla okuyor. Karekodun okunmasının ardından sonuç ekrandan görevlilerce kontrol ediliyor. Sistem ile adliye binasına girişler hızlı ve güvenli olarak sağlanıyor. Düzce Adliyesi İdari İşler Müdürü Erdinç Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, avukatların ve vatandaşların adliyeye girişlerinde kolaylık sağlamak için Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması üzerine çalışma yaptıklarını söyledi. Uygulamanın Türkiye’deki adliyelerde ilk olarak Düzce adliyesinde yapıldığını belirten Özdemir, "Bunun sunumunu Adalet Bakanlığımıza da yaptık. Bizim bu sistemi yaparken amacımız temassız bir sistem oluşturmaktı. Personelimizin, vatandaşlarımızın ve avukatlarımızın sosyal mesafe kuralını ihlal etmeden girişlerini sağlamak için nasıl bir uygulama yaparız diye düşünerek çalıştık. Burada yaptığımız sistemle HES uygulaması ile başka bir yansıtma programını entegre ederek güzel bir sonuç elde etmeye çalıştık. Gelen avukatlarımız ve vatandaşlarımız karekodunu cihaza okutarak sonucu ekranda görebiliyor. Bu sonuç arka bölümde bizim adliye görevlimiz tarafından kontrol edilebiliyor. Sonuca göre gerekli işlemler yapılabiliyor." diye konuştu.

Sistemde dokunmatik bir ekran oluşturduklarını kaydeden Özdemir, "Burada cihaz kodu okumayı yaptıktan sonra kişi kendi kişisel verilerinin ekranda kalmaması için ekrana dokunarak kapatma işlemini gerçekleştirebiliyor. Uygulamamız şu an gayet iyi çalışıyor" dedi.

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