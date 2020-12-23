Tomruklar rekor fiyata alıcı buldu

– Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünde satışa sunulan 2. sınıf normal boy kalın meşe tomruk, metreküp fiyatı 2 bin 600 liradan rekor bir fiyat ile alıcı buldu.

İhalede Cumayanı Orman İşletme Şefliğinde daha önce ulaşılamayan ve zor şartlarda damgası yapılan meşelere rağbet oldukça fazla oldu. Cumayanı Orman İşletme Şefliğinin 45 ve 76 nolu bölmelerinden elde edilen ve ihalede 314, 321, 322 ve 349 parti numaraları ile satışa sunulan 2. sınıf normal boy kalın meşe tomruk metreküp fiyatı 2 bin 600 lira, 3.sınıf normal boy kalın meşe tomruk metreküp fiyatı bin 459 lira ve 3.sınıf kısa boy kalın meşe tomruk metreküp fiyatı bin 300 lira gibi yüksek fiyatlara alıcı buldu.

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