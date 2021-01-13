Düzce Üniversitesi önemli bir iş birliği protokolüne daha imza attı

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması projeleri kapsamda birçok iş birlikteliğini hayata geçiren Düzce Üniversitesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile çalışmalar yürütecek firma arasında bir iş birliği protokolüne daha imza attı.

Gerçekleştirilen iş birliği protokolüyle Düzce Üniversitesi ve firma; ortak ArGe, ÜrGe projeleri gerçekleştirecek. Ayrıca, tarafların sahip olduğu laboratuvar imkânlarının ortak kullanımının imkanlar ölçüsünde sağlanması, sektörde karşılaşılan sorunlara bilimsel çözüm yolları bulunması ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi gibi ortak çalışmalar yürütülecek.

İş birliği protokolünde kısa bir konuşma gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi’nin şehirle iç içe olduğunu ve birçok üniversite sanayi iş birlikteliğine imza attığını ifade etti. Şehrimizde ve bölgemizde birçok kurumla ortak çalışmalar yürüttüğünün altını çizen Rektör Çakar, çeşitli başarılı iş birlikteliklerine imza attığını ve bunun sürdüğünü söyledi. Düzce Üniversitesi ile sanayi sektörü arasında gerçekleştirilen iş birlikteliklerinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Çakar, imzalanan bu protokolün de başarılı olmasını temenni etti.

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