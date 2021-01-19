Su ürünleri denetlendi

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– Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler perakende satış yerlerinde su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

Yığılca ilçe Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri su ürünleri yönetmeliğinin ticari amaçlı, amatör amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğ gereğince su ürünleri denetimleri yapmaya devam ediyor. Ekipler ilçe merkezinde perakende satış yerlerinde satışı yapılan su ürünlerinin denetimi gerçekleştirdi.

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