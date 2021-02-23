Çelebi’den hayırlı olsun ziyareti

– MemurSen ve EğitimBirSen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
MemurSen ve EğitimBirSen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti 7. Olağan Kongresinde tekrar il başkanlığına seçilerek güven tazeleyen Mustafa Keskin’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette sendikanın yaptığı faaliyetler hakkında bilgiler veren Çelebi, Keskin’e de görevinde başarılar diledi.
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