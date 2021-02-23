Yayaya çarpmak istemeyen motosiklet sürücüsü düşüp yaralandı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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– Düzce Karahacı Musa Mahallesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçen yayaya çarpmamak için direksiyonu kırınca savrularak yaralandı.

Kaza Düzce Karahacı Musa Mahallesi Hürriyet Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bulvar üzerinde seyir halinde olan Ö.D. idaresindeki 81 AB 800 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen F.D.’ye çarpmamak için direksiyonu kırdı. Motosikletten savrularak yere düşen sürücü Ö.D. için bölgeye 112 Acil Ambulans ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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