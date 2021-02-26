Kadın kooperatifçileri eğitimde bir araya geldi

Düzce’de kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi ve sürdürebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması amacıyla Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Düzce Ticaret İl Müdürlüğü ortaklığında eğitim programı düzenlendi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan toplantıya kadın kooperatifleri ve kooperatf kurmak isteyen kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Eğitim programına Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Meclis Üyesi Hasan Arslan, Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar, Düzce İŞKUR Müdürü Ferhat Acar, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Küçük ve kurul üyeleri, kadın kooperatiflerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.



“Kadınlarımızın imece usulü kooperatifçiliğin ruhudur”

Programın açılış konuşmasını yapanDüzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, “Değerlikatılımcılar;Kooperatifçilik geçmişte çok güzel örneklere sahip olduğu gibi, son dönemlerde etkinliği azalmış, daha çok şirketleşme olarak insanlarımız faaliyetlerini yerine getirmişlerdir. Bildiğiniz üzere TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuz geçtiğimiz yıllarda Türkiye’deki iyi örnekleri incelemiş, bazı araştırmalar yapmış ve raporlamalar yapmışlardır. Türkiye’de Eskişehir, Edirne, Çanakkale gibi kentlerimizde kadın kooperatifçiliği konusunda hayli mesafe kat edilmiş, kadınlarımız beraber çalışma kültürü ile hem kendilerine hem de kente önemli değerler kazandırmışlardır.Düzce’de de son dönemde bu konuda girişimler olmaya başlamıştır. Özellikle bu işin öncülerinden diyebileceğimiz Nilüfer Kadın Kooperatifi ve yine TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulumuzun büyük destekleriyle Olimpik Anneler Kooperatifimiz hayata geçmiştir. Yapılanma süreci devam eden kooperatifimizin 8 Mart’ta resmi açılışını da inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz.Milli Ekonomi modellerinde kooperatifçilik kültürü çok büyük öneme sahiptir. Kadın Kooperatifçiliği ise bu kültürün içerisinde her zaman en değerlisi olmuştur. Kadınlarımızın imece usulü çalışma alışkanlıkları sayesinde çok hızlı adapte oldukları sistem sayesinde hatırı sayılır bir ekonomik yapı ortaya çıkmaktadır.Bugün burada kıymetli katılımcılarımız Kadın Kooperatifçiliği konusunda bilgilendirmelerde bulunacaklar. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



Acar kooperatifçiliği anlattı

Program Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar’ın konuşmasıyla devam etti. Acar konuşmasında şunları aktardı; “Ekonomik ve ticari hayatın en önemli faktörlerinden biri de hiç kuşkusuz kooperatiflerdir. Kooperatifler hakları ve sorumlulukları eşit kişilerin, karşılıklı yargılama, dayanışma ve kefalet araçları kullanarak tek başlarına yapamayacak işlerin bir araya gelerek en iyi biçimde ve en düşük maliyetle yapmalarına fırsat verenlerdir. Diğer şirket türlerinden farklı olarak kooperatifler gelir dağılımında adaleti temsili tabana yayılması, istihdama katkı sağlaması,ölçek ekonomisi sağlayarak maliyetleri düşmelidir“ dedi.

Düzce de faaliyet gösteren Kooperatif Başkanları, kooperatiflerin çalışma esasları hakkında katılımcılara bilgiler verirken, kooperatif olarak bugüne kadar Düzce’ye kazandırdıkları yenilikleri katılımcılara aktardı.

Toplantının son bölümünde, Düzce Ticaret İl Müdürlüğü Kurum Personeli Ayşe Şeyma Yazır, katılımcılara Kadın kooperatifçiliği ile ilgili bilgiler içeren bir video sunumu yaptı.

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