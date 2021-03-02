Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce'de jandarma ekiplerince uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 av tüfeği, uyuşturucu kullanmak için malzemeler ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 910 TL para ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.