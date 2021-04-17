Düzce Belediye Encümeninde ilk Belediye encümeni kadınlara emanet

Düzce Belediyesi Meclisi Nisan ayı oturumlarında yapılan komisyon seçimlerince belediye tarihinde ilk kez encümenin 3 üyeliğine de kadınlar seçildi.

Düzce belediye meclisi Nisan Ayı oturumlarında başkan vekilleri, encümen ve ihtisas komisyonlarının üye seçimleri gerçekleştirildi. Yapılan seçimlere göre Düzce tarihinde bir ilk yaşandı ve belediye Encümeninin 3 üyesi de kadın oldu. AK Partili Belediye Meclis üyeleri Oya Kocaman, İlknur Bahar ve İlknur Yıldırım Düzce belediye encümen üyeleri oldular. Yapılan seçimlerin ardından yapılan ilk encümen toplantısında da kadınlardan oluşan Düzce tarihinin ilk kadın encümeni gelen talep ve konuları değerlendirdiler.

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