Alev alev yanan ardiye ile birlikte, yardım kömürleri de küle döndü

Düzce'de bir köyde ardiyede alevlere teslim olan ardiyedeki ihtiyaç sahibi ailenin yardım kömürleri, yanarak küle döndü.



Olay, Düzce merkeze bağlı Yayla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Polat isimli vatandaşa ait kulübenin yanında bulunan ardiyede henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, kısa sürede büyüyen yangın ardiyeyi sardı. Ekiplerin uzun süren müdahaleleri ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, ardiye tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Ardiyede bulunan çok sayıdaki çuvaldaki yardım kömürleri ise yanarak küle döndü.

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